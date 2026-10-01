«Как брат с сестрой»: Екатерина Гусева вышла в свет с 27-летним сыном

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Алексей получил образование в МГИМО и занимается предпринимательством.

Народная артистка России Екатерина Гусева посетила закрытый показ фильма «Романовы. Преданность и предательство» вместе с сыном Алексеем. Как отмечает 7Дней.ru, актриса редко появляется на светских мероприятиях с семьей, поэтому ее выход с наследником привлек внимание.

В личном блоге Гусева опубликовала кадр из зала, где сидит рядом с возмужавшим сыном, положив голову ему на плечо. 27-летний Алексей выбрал для вечера голубую рубашку и темно-синий жилет, Гусева надела кремовый жакет с глубоким вырезом. Подписчики сразу обратили внимание на внешнее сходство и отметили, как быстро он повзрослел.

«Сын похож на маму! Красивый парень»;

«Божечки! Неужели такой взрослый сын! С ума сойти!»;

«Просто Аполлон!»;

«Ваш сын такой же красавец, вы как брат с сестрой», — писали комментаторы.

Поклонники в восторге от сходства Гусевой с сыном. Instagram*/_ekaterinaguseva_

Алексей родился в браке актрисы с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Родители много работали, поэтому в детстве ему помогали бабушки и дедушки. Он окончил музыкальную школу по классу саксофона и даже выступал на концертах матери. Серьезно занимался плаванием — до кандидата в мастера спорта не хватило совсем немного.

По стопам матери Алексей не пошел. Он получил образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД России, затем окончил магистратуру. Сейчас занимается предпринимательством. Сама Гусева называет сына своей копией не только внешне, но и по характеру.

«Сын — магистр. В следующем году, если диссертацию защитит, получит научную степень. Знаете, как радует, когда дети превзошли в чем-то тебя, сделали больше, чем ты. Это же такое счастье для родителей», — говорила она.

Помимо Алексея, у Гусевой и Абашкина есть 15-летняя дочь Анна. Она занимается спортивной акробатикой и уже побеждала на турнирах.

Ранее в беседе с 5-tv.ru актер Марк Богатырев рассказал, что регулярно приводит пятилетнего сына Данилу на съемки и в театр. Мама мальчика Татьяна Арнтгольц тоже актриса и играет с Богатыревым в спектакле «Тихий Дон» в театре «Русская песня». По словам артиста, сын постепенно знакомится с творческой средой. Мальчик мечтает стать футболистом, но отец уверен, что ему полезно понимать, чем занимаются родители.

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