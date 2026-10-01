Слепота подкрадывается без боли: офтальмолог назвала симптомы отслоения сетчатки

Фото: www.globallookpress.com/004 Jason Alden

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нарушения зрения требуют немедленного визита к врачу, в некоторых случаях счет идет на часы.

Отслоение сетчатки относится к состояниям, при которых промедление измеряется часами. Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Сетчатка — это светочувствительная оболочка глаза. На нее попадает изображение, которое затем передается в мозг. Когда сетчатка отслаивается, то есть отделяется от подлежащей ткани, она перестает получать питание и погибает. Вернуть зрение может лишь вовремя проведенная операция, и даже в этом случае результат не гарантирован. Если хирургическое вмешательство не выполнить, потеря зрения может оказаться необратимой.

На какие сигналы нужно обратить внимание

Ключевая особенность: отслоение сетчатки не сопровождается болью. Сигналом тревоги служат другие проявления, и при их появлении нужно сразу идти к офтальмологу.

Первое — внезапные яркие короткие вспышки света, особенно на периферии поля зрения. Второе — резкий рост числа плавающих «точек» или «паутинок», либо их появление там, где раньше ничего не было. Третье — ощущение серой пелены, «занавеса» или вуали, надвигающейся сбоку. Это означает, что отслоение уже идет и захватывает новые зоны. Четвертое — выпадение участка зрения: если тень добирается до центра, изображение в этой области исчезает полностью. Чем ближе пелена к центру, тем выше угроза потерять способность читать и различать детали.

Отслоение сетчатки глаза — как действуют врачи

При перечисленных симптомах необходима срочная консультация офтальмолога и осмотр с широким зрачком — через зрачок диаметром два-три миллиметра сетчатку рассмотреть невозможно.

Сетчатку «припаивают» хирургическим путем. Специалисты применяют лазер, криотерапию, силиконовые «стяжки» (склеральное пломбирование) или удаление стекловидного тела (витрэктомию), иногда сочетая несколько техник. Чаще всего операция останавливает дальнейшую потерю зрения, а порой частично его восстанавливает.

Однако итог зависит не от квалификации хирурга, а от того, как долго сетчатка оставалась отслоенной. Если уже прошли дни или недели, либо в процесс вовлечена макула (желтое пятно), зрение может вернуться лишь частично или не вернуться совсем. Операцию называют самой неэффективной в офтальмологии: даже при блестящей технике успех превышает 50% лишь незначительно.

Отслоение может случиться у кого угодно, но ряд факторов повышает вероятность: близорукость, особенно высокая, травмы, вмешательства по поводу катаракты или глаукомы; наследственность — случаи отслоения у родственников; решетчатая дегенерация сетчатки; воспалительные заболевания глаз.

Ранее 5-tv.ru называл безобидные на первый взгляд привычки, которые вредят зрению детей. Чтобы их избежать, необходимо дважды в год проходить комплексную диагностику на специальном оборудовании, а также обеспечить глазам малышей безопасные условия для игр и чтения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.