Продюсер Дворцов дал оценку свадьбе Юлии Пересильд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Актриса до сих пор не раскрыла имя избранника.

Совсем недавно заслуженная артистка России Юлия Пересильд вступила в первый официальный брак, несмотря на долгие годы отношений с народным артистом и режиссером Алексеем Учителем. До сих пор имя избранника неизвестно. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru дал комментарий, касающийся события и его неоднозначности.

«Что же касается ее нового бракосочетания — здесь я могу сказать одно: да, возможно, это и любовь, но, возможно, и пиар‑ход. Это дает очень хороший всплеск. То есть это цитируемость, это получение разных предложений о работе, это возможность запросить более высокие гонорары. Что же касается любви… Вы знаете, как говорят, любви все возрасты покорны. В ее (Пересильд. — Прим. ред.) случае, она знает, чего хочет. Может это быть пиар‑историей? Да, возможно. Но может быть и настоящей историей любви», — рассказал Дворцов.

С Алексеем Учителем Пересильд познакомилась в 2007 году, но об отношениях стало известно спустя годы. Известно, что их роман продлился больше десяти лет, у пары родилось две дочери — Анна и Мария. Союз распался в 2021 году, после этого у Юлии были отношения с актером Михаилом Тройником. Они подошли к концу в 2025 году, и в октябре того же года Пересильд намекнула о появлении мужчины в свой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о решении актрисы Анны Пересильд сосредоточиться на учебе в ближайшее время.

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