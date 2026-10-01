Пьяный мужчина покусал стюардессу, которая помешала ему приставать к пассажирке

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Авиакомпания навсегда запретила ему пользоваться своими рейсами.

Пьяный пассажир напал на бортпроводницу авиакомпании AJet за то, что она помешала ему домогаться до сидевшей рядом женщины. Об этом сообщили журналисты турецкой газеты Turkiye Today. По их данным, мужчина, гражданин иностранного государства, укусил стюардессу, когда она попыталась его успокоить, а затем напал и на другого пассажира.

Инцидент произошел 30 сентября на борту самолета AJet, выполнявшего рейс VF-1990 из лондонского аэропорта Станстед в стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен. Угомонить дебошира удалось только силой.

Экипаж применил процедуры обеспечения безопасности полета и удерживал нарушителя до конца путешествия. Пилот заранее связался с авиадиспетчерами и попросил вызвать полицию к моменту посадки. По прибытии в Стамбул нетрезвого буяна задержали сотрудники правоохранительных органов.

Оба пострадавших — бортпроводница и пассажирка — подали официальные жалобы. Авиакомпания AJet заявила, что нарушитель внесен в черный список и больше не сможет пользоваться ее рейсами. Личность, возраст и национальность задержанного не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти пассажира на борту самолета, летевшего из турецкой Антальи в Екатеринбург. Предварительная причина — острая сердечная недостаточность. Россиянин возвращался домой после отдыха в Турции. Правоохранители проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий.

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