«Не повод расслабляться»: клещи в России активны дольше обычного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам эксперта, главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудно различимые самцы.

Этой осенью клещи в России останутся активными дольше, чем обычно. Явление вызвано аномально теплой погодой. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора Института естественных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Евгения Калинина.

«В России осенний пик активности клещей продлевается аномально теплой погодой до устойчивых заморозков, при этом главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудно различимые самцы, а зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%», — рассказала эксперт.

Калинина объяснила разницу между различными видами клещей. По ее словам, осенью преобладают насекомые на молодой стадии развития — нимфы, а также имаго. Последние представляют из себя взрослых, недавно вышедших из куколок особей. Эксперт уточнила, что клещи вида нимфы меньше макового зернышка, поэтому почти неразличимы на теле и остаются на нем дольше, повышая риск передачи инфекции.

«Теплое бабье лето — не повод расслабляться. Напротив, нынешняя погода продлевает сезон активности клещей, а не завершает его. Осенний пик не слабее весеннего. Просто люди о нем забывают — и обращаются к врачу слишком поздно», — резюмировала Калинина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о тысячах случаев обращений россиян к врачу после укусов наноклещей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.