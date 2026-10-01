Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» продолжают уничтожать живую силу формирований ВСУ, блокированных в Доброполье ДНР.

В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем 177-го полка морской пехоты выявили скопление живой силы противника в одном из строений населенного пункта. Координаты цели были оперативно переданы расчету ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2».

Получив целеуказание, военнослужащие подготовили беспилотник к применению, произвели запуск и вывели его в район применения. В результате точного попадания укрывшийся личный состав ВСУ был полностью уничтожен.

Слаженность действий расчетов разведывательных и ударных БПЛА позволила выполнить задачу с первого применения, без дополнительной корректировки. Подтверждение поражения цели осуществлялось средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированные в Доброполье.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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