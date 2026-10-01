Захарова: Россия вовлечена в решение вопросов энергобезопасности в рамках G20

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Первоочередной задачей дипломат назвала налаживание направлений безопасного судоходства в новых регионах нашей планеты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия активно участвует в выработке решений по укреплению мировой энергобезопасности в рамках саммита G20. Об этом она сообщила, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Мы считаем необходимым непредвзято принимать во внимание все действующие на рынке факторы. Мы выступаем за возврат к предсказуемости торговых потоков, отказ от нерыночных барьеров и политизации поставок энергоресурсов; недопустимость нападений на коммерческие суда, по сути, возрождение пиратства и закон незаконных захватов атак на критическую инфраструктуру. Конечно, остро стоят вопросы обеспечения недискриминационного предоставления соответствующих услуг, доступа к технологиям», — сообщила Захарова.

Захарова охарактеризовала Россию как надежного и проверенного поставщика топливных ресурсов и лидера в области мирного атома. Также она заявила о вовлечении страны в обсуждение мер по устойчивости энергопоставок в рамках «Большой двадцатки».

«Традиционно плотно и продуктивно вовлечены в дискуссии на энерготреке „Двадцатки“. Последовательно отстаиваем возможность использования всех видов топлива на основе принципов технологической нейтральности и равный доступ ко всем надежным источникам энергии. В рамках форума продолжим работу со всеми заинтересованными партнерами, нацеленную на балансировку рынка и недопущения искусственного дефицита», — сказала дипломат.

В условиях переформатирования структуры транспортных потоков первоочередной задачей Захарова назвала налаживание альтернативных направлений безопасного судоходства в новых, более надежных регионах нашей планеты. Она подчеркнула, что в выгодном свете предстает Арктика, через которую пролегает Северный морской путь.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Марии Захаровой, касающемся дальнейшего профессионального взаимодействия между Россией и Германией.

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