«Врачи меня давно похоронили, но я еще жив»: Андрей Губин ответил на вопрос о своем здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец признался, что последнее время выступает бесплатно.

Певец Андрей Губин уверен, что проблемы со здоровьем не помешают ему на выступлениях. Этим он поделился с 5-tv.ru на праздновании 30-летия лейбла «Первое музыкальное».

«Я нормально пою, узнаваемый тембр мой остался. Чувствуется, что человек болеет. Я выздоровею, не волнуйтесь», — заверил артист.

На вопрос о прогнозах докторов Андрей отшутился.

«Врачи меня давно похоронили, но я все еще жив!» — заявил певец.

Он рассказал, что в последнее время выступает бесплатно. По словам артиста, он любит петь и танцевать на балконе своего дома, и это привлекает внимание прохожих.

«Я выхожу на балкон, начинаю танцевать, все внизу — дворники, и люди, кто там живет, на телефон снимают», — поделился артист.

Губин признался, что верит в выздоровление, потому что чувствует улучшение.

Весной этого года Андрей рассказал в интервью, что испытывает сильные боли. Они влияют на его способность выполнять даже самые простые бытовые действия, например, сходить в продуктовый магазин.

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