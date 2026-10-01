Колбаса под кодом и штрафы за масло: что меняется в маркировке «Честный знак» с 1 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В силу вступают изменения сразу в нескольких товарных группах.

В системе «Честный знак» с 1 октября 2026 года вступают в силу изменения сразу в нескольких товарных группах. Коды маркировки появятся на колбасе и зубных щетках, для моторных масел на кассах заработает разрешительный режим, а маркетплейсы начнут проверять селлеров через систему, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

Производители, импортеры, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы обязаны наносить коды на колбасные изделия и передавать сведения о вводе товара в оборот. Маркировка коснется вареных, копченых и кровяных колбас, паштетов, студней, заливного, сосисок и сарделек.

Для моторных масел разрешительный режим проверит срок годности и признаки контрафакта или фальсификата — в режиме онлайн или офлайн. За продажу просрочки индивидуальным предпринимателям грозит штраф 10 тыс. рублей, юридическим лицам — 20 тыс. рублей.

Коды маркировки будут наноситься на зубные щетки и нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки и массажеры. Переход на сканирование кода на кассе для этой группы запланирован на 1 октября 2027 года.

Вступает в силу и закон о платформенной экономике: «Честный знак» становится обязательным фильтром для доступа товаров на витрины маркетплейсов. Карточки, размещенные до 1 октября 2026 года, должны быть проверены до 30 марта 2027 года.

ЦРПТ поддерживает усиление контроля за каналом продаж e-commerce, но видит в правовой конструкции пробелы и возможности для недобросовестных продавцов уклониться от проверки. Оператор ведет работу с Минэкономразвития, Минпромторгом и маркетплейсами для устранения таких возможностей.

Розничные магазины с 1 октября начинают передавать в «Честный знак» сведения о продаже маркированных консервов через кассу.

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