«Нейродомашка»: как искусственный интеллект отучает подростков думать

Фото, видео: © РИА Новости/Саид Царнаев; 5-tv.ru

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Исследование показало, что школьники стали хуже считать в уме и понимать прочитанное.

Международное исследование PISA показало, что подростки стали хуже считать в уме и понимать прочитанное. По мнению экспертов, причина — гаджеты и нейросети. Может ли искусственный интеллект действительно отучить думать — разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Плохо считают в уме и не понимают прочитанное. Это результаты крупнейшего международного исследования (PISA), которое оценивает знания и навыки 15-летних школьников. Проведенные тесты гласят: у подростков во всем мире снижаются когнитивные способности. Виновники — гаджеты и нейросети.

«Это нездоровая тенденция. Новые технологии, возможно, предъявляют к молодым людям меньше требований в плане критического мышления, анализа, сопоставления и оценки информации», — сказал руководитель программы PISA Андреас Шляйхер.

Школьники настолько разучились думать, что даже на занятиях с репетиторами, за которые родители платят большие деньги, используют искусственный интеллект. Преподаватели схему раскусили. В интернете — десятки видео, как вычисляют такую «нейродомашку».

«Сама учеба стала делом непрестижным. И все, что связано с учебой, наши подростки, ученики, делают спустя рукава», — сказала детский нейропсихолог Кира Макарова.

Популярные стримеры и успешные блогеры задают современным подросткам ориентиры на жизнь без рутины и забот. Вычислять в уме у таких инфлюенсеров считается не модным.

Устный счет в народной школе Рачинского. Картинка конца XIX века, хранится в фондах Государственной Третьяковской галереи. Богданов-Бельский изобразил урок арифметики. Здесь мальчишки пытаются решить пример, заданный профессором Московского государственного университета. Конечно, у дореволюционных школьников ни калькулятора, ни уж тем более искусственного интеллекта. Более того, если присмотреться, в руках у мальчишек нет ни пера, ни бумаги.

Задание с картины даем 15-летним школьникам. На доске, правда, уже электронной, пишем пример. Собрали у всех телефоны и… удивились. Один из учеников даже вспомнил, откуда это задание.

«Дети сидят, смотрят на эту доску, страдают от этого примера», — сказал ученик 9 класса школы № 109 Иван Ивичев.

Нейросеть предложила три решения. Ни одно не совпало с тем, что придумали сами дети. При этом сами школьники правильный ответ дали всего через пару минут.

«Нужно было скоординировать действия, то есть распределить задачи, сделали так, что левую часть решили одни люди, правую часть — вторые, и сложили полученный ответ, и получили 2», — сказала ученица 9 класса школы № 109 Николь Пажова.

Если бы картину про устный счет в XXI веке писали на интерактивном холсте, то результат был бы таким. Электронная доска, дети в наушниках, ищут ответ в планшетах и телефонах. Реальные ученики не скрывают, что в паре со своим интеллектом вовсю используют искусственный.

«Когда болею или пропускаю занятия из-за тренировок, мне нужно узнать тему, которую рассказывал учитель, я как раз пишу ему: расскажи мне про такую-то тему, и он мне все рассказывает и объясняет какие-то задания, которые я не понимаю», — сказала ученица 9 класса школы № 109 Полина Гусева.

Используют искусственный интеллект и педагоги. ИИ-чаты генерируют материал прямо на уроке. А после занятий помогают проверять домашние задания.

«У меня есть даже целая система рабочих листов, я веду свою группу, где делюсь рабочими листами, которые я разрабатываю с помощью искусственного интеллекта. Он умеет визуализировать информацию, а современные школьники — это клиповое мышление, и такая информация будет запоминаться ими лучше», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анна Ершова.

По результатам PISA, лучше всех тесты выполнили подростки, читающие объемные произведения, а не короткие посты в соцсетях.

«И традиции, и новшества — это и есть грамотная методика, потому что центр во всем — квалификация учителя. Вот великий Ушинский писал, что никакое изменение в образовании, никакое улучшение в качестве невозможно не иначе, чем через голову учителя», — сказал академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Получается, дело не только в нейросетях. Еще и в методике преподавания. И это подтверждает исследование PISA. Лучше всего считают и понимают прочитанное подростки в Китае и Сингапуре. Там смартфоны в школах запрещены, а живой учитель по-прежнему непререкаемый авторитет.

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