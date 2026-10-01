Незапертая кабина, нож и пилоты среди пассажиров: странности рейса Flydubai

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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В истории с экстренной посадкой Flydubai в Саудовской Аравии слишком много нестыковок — особенно накануне выборов в Израиле.

На рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив произошло ЧП: один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет в пике. Пассажирам удалось прорваться в кабину и обезвредить нападавшего. Драки в кабине пилотов, конечно, случаются. За последние 8 лет — это уже шестая. Но в истории с Flydubai слишком уж много странностей. Нож в самолете, незапертая кабина, пара летчиков среди пассажиров. И все это при сверхстрогом контроле безопасности. О подозрительных совпадениях аккурат перед израильскими выборами — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

8:21 по московскому времени. Рейс Дубай — Тель-Авив. До границы с Иорданией оставались считанные километры, когда самолет резко просел почти на 5 километров за пару десятков секунд. Вопли в салоне. По сути это было падение. Которое остановилось на высоте в 5000 метров. Самолет резко отвернул от границы, а потом и вовсе сел в Табуке — это огромная саудовская военная авиабаза, к которой только 15 лет назад добавили гражданский терминал.

В это время в небе, как заявляли в Тель-Авиве, уже находились истребители ВВС Израиля. Для безопасности. И имелась в виду не безопасность пассажиров. Имелась информация о том, что рейс захвачен. И если б борт направился к важным объектам, его, наверняка бы сбили. О том, что происходило на борту, к вечеру рассказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«При приближении к Израилю один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет в пике», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Откуда у второго пилота оказался нож — ответа нет. Все, кто когда-либо летал в Израиль, прекрасно знают, что попасть на самолет без дополнительной проверки прямо перед посадкой невозможно. Причем и экипажу тоже.

«Авиакомпании, которые летают сюда, обязаны соответствовать стандартам безопасности, которые требует Израиль, включая проверку членов экипажа и, конечно же, особенно пилотов», — сказал эксперт по безопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник ШАБАК Мики Вайнберг.

Официальную версию пока озвучивает только правительство Израиля. И то после личного телефонного разговора Нетаньяху с одним из пассажиров.

«Он рассказал, как ему вместе с членом экипажа удалось прорваться в кабину пилотов и обезвредить пилота, совершившего нападение, в тот момент, когда тот пытался вывести из строя системы управления воздушным судном», — сказал Биньямин Нетаньяху.

И тут появляется немало вопросов. Если один из пилотов сильно ранил другого и хотел захватить самолет, то почему не заблокировал двери. Это делается вот таким тумблером. В положении lock для «Эйрбаса» или Deny для «Боинга» открыть бронированные двери в кабину снаружи невозможно. Не поможет даже специальный код, известный бортпроводникам.

«Его знают только бригадир бортпроводников и экипаж. Но есть одно но. Если даже проводник захочет проникнуть в кабину, набрав этот код, то из кабины пилотов можно заблокировать это», — сказал летчик первого класса Андрей Литвинов.

И это уже подтверждено печальной практикой. В 2015-м Андреас Любитц, второй пилот Germanwings, дождался, пока командир выйдет в туалет, заблокировал дверь и 10 минут никого не впускал.

«Он заперся в кабине, и вот этот случай, что дверь в кабину теперь, доступ идет ограниченный, но пилот заранее все это решил для себя, и вогнал самолет в гору, погибли все, естественно, включая экипаж», — сказал авиаэксперт.

Тогда жертвами стали 150 человек. В рейсе Flydubai неравнодушные пассажиры не только смогли проникнуть в кабину, но и на борту нашлись пилоты, которые, если верить данным Flightradar, за 3 минуты перехватили управление, выровняли борт. Другие же профессионально скрутили одного пилота и оказали помощь раненому.

Причем драк между пилотами за последние годы было немало. Но, наверное, это первый случай, когда все это чуть не привело к трагедии.

Еще одна странность. Сутки назад тот же Нетаньяху, стоя на фоне истребителя, уверенно говорил — на Израиль планируется атака.

«В преддверии выборов наши враги попытаются атаковать нас».

Если спецслужбы знали о готовящемся теракте, почему он все же чуть не состоялся? А еще, как говорят некоторые политологи, громкая история с, без преувеличения, чудесным спасением пассажиров может добавить немало голосов правящей партии Израиля на предстоящих выборах.

«Это в рамках предвыборной борьбы и пропаганды, которую он делает, чтобы нагнетать обстановку. И может, в этой напряженной обстановке получить большие проценты доверия от населения», — сказал политолог Яков Кедми.

Все вопросы должна снять запись бортового самописца. Звук в кабине пилотов должен записываться всегда. Работал ли прибор в этом рейсе — неизвестно. Впрочем, главное, что все обошлось без жертв. И даже жизни раненого пилота ничего не угрожает.

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