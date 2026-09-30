«Все молились»: пассажиры самолета FlyDubai о том, что происходило на рейсе

Пассажиры рейса FlyDubai рассказали о том, что происходило на судне

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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По словам очевидцев, паника началась тогда, когда заметили приоткрытую дверь в кабину пилотов.

Стали известны подробности ЧП на борту рейса FlyDubai, летевшего из Дубая в Израиль.

Напомним, что после набора высоты, один из пилотов резко направил лайнер в пике, и самолет оказался на высоте примерно 4,5 киллометра. По предварительным данным, попытка второго пилота исправить ситуацию спровоцировала конфликт в экипаже.

В ходе полета были переданы сигналы 7700 (чрезвычайная ситуация) и 7500 (код возможного захвата судна). Второй пилот нанес капитану несколько ножевых ранений. Дополнительная команда пилотов в гражданской одежде, по информации израильских СМИ, помогла стабилизировать обстановку и посадила самолет в Саудовской Аравии.

Одна пожилая пассажирка рассказала 5-tv.ru, что быстро осознала всю серьезность ситуации — ей понадобилось около 30 секунд, чтобы понять: из этого положения живой не выбраться.

Еще одна женщина отмечала, что никто не понимал, что происходит.

«Все молились, кто не знает молитвы. Очень страшно было, пока поняли вообще, в чем дело», — рассказала женщина.

Другой пассажир отметил, что паника началась, когда заметили дверь в кабину пилотов приоткрытой и заглянули внутрь.

«Все началось, что девочка захотела в туалет. Позвала маму, говорит: „Мама, пойдем со мной“. Они пошли. И вдруг она увидела, что дверь кабины самолета летчиков приоткрыта. Она обычно должна быть закрыта. О’кей. И она увидела, что нет никого за рулем, и уже самолет начал, уже она начала кричать», — сказал он.

Другой путешественник отметил радость, с которой встречают людей с рейса.

«Израильтяне сейчас радуются этому счастливому моменту, когда выходят пассажиры полета из Дубая в Тель-Авив, которые думали, что это уже будет конец, что они умрут в этом террористическом акте», — отметил он.

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