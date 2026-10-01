В Теннесси приостановили первую за 200 лет казнь женщины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Защита ссылается на то, что не были учтены обстоятельства сексуального насилия, перенесенного обвиняемой в детстве.

Первую за два века казнь женщины в Теннесси приостановили. Об этом сообщает The New York Times.

Постановление суда было оглашено в среду незадолго до казни — за считанные часы до ее начала. Причиной такого решения стала настойчивая кампания, развернутая адвокатами 50-летней Кристы Пайк. Защита ссылается на то, что суд не учел обстоятельства сексуального насилия, перенесенного женщиной в детском возрасте.

Напомним, что в Теннесси должна была состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство 19-летней Коллин Слеммер.

В январе 1995 года Пайк вместе со своим 17-летним парнем Тадарилом Шиппом и 18-летней подругой Шадоллой Петерсон заманила Слеммер в лес рядом с заброшенной котельной на территории сельхозкампуса Университета Теннесси. Все четверо были учащимися центра для молодежи из малообеспеченных семей.

Мотивом послужила ревность. Пайк была уверена в том, что Слеммер пыталась отбить у нее Шиппа и распускала о ней слухи.

Девушку избивали, пинали и резали. Издевательства длились от получаса до часа. В какой-то момент Шипп вырезал на груди жертвы сатанинские* символы.

Смертельные удары нанесла Пайк, размозжив голову девушки куском асфальта. После убийства она забрала фрагмент черепа Слеммер как «трофей» и позже показывала его другой учащейся.

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* — признан экстремистской организацией. Его деятельность запрещена на территории РФ.