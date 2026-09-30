Фото, видео: Карпухин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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По словам акртистки, она не хочет вмешиваться в чужие семейные отношения и не считает правильным занимать чью-либо сторону.

Певица Виолетта Чиковани прокомментировала недавнюю ситуацию вокруг Джигана и Оксаны Самойловой. По словам блогера, она не хочет вмешиваться в чужие семейные отношения и не считает правильным занимать чью-либо сторону. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

При этом Чиковани отметила, что совсем недавно встретила Джигана на «Медиабаскете» (медийное шоу на баскетбольной площадке) и видела его в хорошем настроении. Артистка также напомнила, что рэпер близок с ее лейблом, однако подробностей происходящего в его личной жизни она не знает.

«Я не могу сказать, что я на чьей-либо стороне. Вообще не люблю влезать в чужие конфликты. Особенно когда это семейная история», — сказала Чиковани.

Исполнительница отдельно рассказала об отношении к Оксане Самойловой. По словам Виолетты, они сильно отличаются по характеру, однако ей импонирует то, как бизнесвумен реализует свои амбиции. Чиковани призналась, что следит за ее проектами и социальными сетями.

«Она невероятная трудяга. На самом деле она мне очень импонирует, хоть мы и безумно разные», — отметила артистка.

С Джиганом у Чиковани, по ее словам, складывается другая ситуация. Она пошутила, что скоро перестанет с ним здороваться, поскольку рэпер не отвечает ей взаимностью, хотя они находятся в одном коллективе.

«Я что, незаметная? Я всегда стараюсь со всеми здороваться. <…> Он, видимо, в силу своего характера достаточно, в хорошем смысле, очень легкомысленный. Мне кажется он просто реально не запоминает людей вокруг него», — рассказала девушка.

При этом Чиковани не стала воспринимать поведение Джигана как повод для конфликта. Она назвала рэпера добрым человеком и выразила надежду, что его семейная ситуация в итоге наладится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган удерживал работников и орану в подмосковном доме.

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