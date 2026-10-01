К каким мошенническим схемам надо подготовиться перед отопительным сезоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Чтобы не стать жертвой, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам.

С началом отопительного сезона мошенники все чаще представляются сотрудниками управляющих компаний, коммунальных и аварийных служб. Об этом сообщается в предупреждении, опубликованном в преддверии отопительного сезона. Используя страх людей остаться без тепла, они заставляют принимать решения без проверки.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Одна из схем — рассылка фальшивых квитанций и уведомлений о задолженности или срочной доплате за отопление. Документ может выглядеть привычно, но указанные реквизиты или QR-код ведут к постороннему получателю. Другой вариант — обещание оформить перерасчет, компенсацию или возврат излишне уплаченных денег. Для получения выплаты жертве предлагают перейти на поддельный сайт и ввести банковские или персональные данные.

Также аферисты под видом коммунальщиков предлагают согласовать визит специалиста для проверки отопления, газового оборудования или замены счетчиков. После выбора даты человеку присылают ссылку на фальшивый государственный сервис или просят назвать код из СМС. Затем жертве звонит лжесотрудник службы безопасности или правоохранительных органов и сообщает о взломе аккаунта либо подозрительных операциях. Человека убеждают перевести сбережения на безопасный счет, погасить вымышленный долг или передать наличные курьеру.

Чтобы не стать жертвой, рекомендуется проверять информацию через официальный личный кабинет или самостоятельно звонить в управляющую и ресурсоснабжающую организации по ранее известному номеру. Не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать коды подтверждения и перед оплатой проверять получателя, сумму и назначение платежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь-подросток бывшего главы администрации Уфы Сергея Грекова стала жертвой мошенников. Она передала им 22 миллиона рублей и предметы роскоши. Помимо денег, злоумышленники получили часы Patek Philippe и Audemars Piguet, а также 45 тысяч долларов и 145 тысяч евро.

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