«Змей-искуситель»: жена Мота призналась, чем соблазняет мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Мария Мельникова призналась, что ей приходится уговаривать мужа съесть десерт.

Жена рэпера Мота Мария Мельникова рассказала о пищевых привычках мужа и сына Соломона. По словам танцовщицы, супруг равнодушно относится к сладкому, поэтому ей приходится буквально уговаривать его разделить с ней десерт. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

«Он меня крайне в этом плане огорчает, потому что он совершенно не кушает сладкое. Ему абсолютно на него все равно. И я наоборот, как змей-искуситель, всегда в ресторане: "Я ем сладкое и ты должен меня поддержать. Без тебя я его не съем“», — пошутила Мельникова.

При этом, как призналась девушка, муж и без специальных ограничений предпочитает питаться довольно просто. А вот сын пары придерживается правильного питания благодаря артистке. Мельникова назвала себя «строгорежимной» мамой.

Сама супруга исполнителя раньше много готовила и получала от этого удовольствие, но со временем из-за плотного графика на кухню стало оставаться меньше времени. Сейчас Мельникова решила освоить новое блюдо — она хочет научиться вкусно готовить шарлотку.

Среди своих главных домашних блюд она назвала куриные котлеты и курицу в сливочном соусе. Именно их, по словам Мельниковой, она раньше готовила Моту практически постоянно. Постепенно супруги начали расширять семейное меню, однако сама Мария считает его довольно скудным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Мельникова любит пробовать блюда разных кухонь, но особенно ей нравится есть сладости.

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