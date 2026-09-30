Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области: подробности происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Фото: max.ru/ ГУ МВД России по Волгоградской области / mvd34
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Среди пострадавших есть дети.
Семь человек пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области в мессенджере МАКС.
По информации ведомства, на 14-м км автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода» и «Лада Гранта». В результате столкновения семь человек, включая четырех несовершеннолетних, были доставлены в медучреждения.
На месте происшествия проводят работу экипажи Госавтоинспекции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе Москвы произошло ДТП с участием трех дорогостоящих иномарок. Porsche, Infiniti и BMW столкнулись в столичном районе Очаково-Матвеевское.
Три человека пострадали в результате аварии, по предварительным данным. Информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы работают на месте, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ориентировочная суммарная стоимость трех автомобилей этих марок, попавших в ДТП, может составлять от 30 до 75 миллионов рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.