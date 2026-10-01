Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Танцовщица сказала, что пока спокойно справляется с учебными задачами ребенка.

Жена рэпера Мота Мария Мельникова рассказала, что пока школьная программа не становится для нее серьезным испытанием. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

«Слушайте, было бы странно, если бы я не справлялась с программой второго класса», — отметила Мельникова.

При этом расслабляться она не собирается. По словам Марии, сейчас ей удается помогать сыну с учебой без особых сложностей, однако она уже чувствует, что впереди могут появиться более трудные задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Мот не планирует посещать концерт Канье Уэста, несмотря на любовь к творчеству американского исполнителя. По словам артиста, ему ближе концертные выступления, в которых важную роль играют хореография и зрелищная постановка.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Мота Соломон помогает отцу вручную подписывать полотенца для шоу и даже готов «защищать» артиста от назойливых журналистов. По словам рэпера, ребенок проявляет интерес в том числе и к работе перед публикой.

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