Нетаньяху встретился с героем, который помог обезвредить вооруженного пилота на рейсе Flydubai

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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Глава правительства назвал мужчину героем и расспросил его о произошедшем на борту.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром рейса Flydubai, который помог нейтрализовать вооруженного пилота. Глава правительства назвал мужчину героем и расспросил его о произошедшем на борту.

«Это ты — наша честь. Ты герой. Как тебе удалось это сделать?» — спросил Нетаньяху.

Пассажир рассказал, что одним из первых признаков чрезвычайной ситуации стало отключение света на борту. По его словам, в тот момент до посадки оставалось чуть больше часа.

«Первое, что произошло, — погас свет», — объяснил мужчина.

Он также предположил, что последствия могли оказаться серьезнее, если бы самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Израиля. По словам пассажира, до предполагаемой посадки оставалось около часа и десяти минут.

Нетаньяху отметил, что действия пассажиров позволили предотвратить возможные последствия не только для людей, находившихся в самолете.

«Ты спас не только всех, кто был в самолете. Ты даже не представляешь, что еще могло произойти», — сказал премьер-министр.

После этого Нетаньяху попросил пассажира присесть и еще раз подробно рассказать о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр транспорта Израиля Мири Регев обвинил авиакомпанию Flydubai в несоблюдении соглашения, запрещавшего пилотам из Омана выполнять полеты в Израиль.

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