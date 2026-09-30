«Это очень тяжело»: Матвей Лыков рассказал, чему его научил пример отца

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Актер признался, что с детства видел, как популярность меняет жизнь его семьи.

Актер Матвей Лыков рассказал, что с детства наблюдал за обратной стороной популярности на примере своего отца Александра Лыкова, известный зрителям по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», в свое время получил широкую известность. Сам Лыков-младший признает, что не стремится повторять этот путь и не воспринимает славу как главную цель.

«Испокон веков ее преподносят как нечто безумно желанное. Но реальность, на мой взгляд, далека от этого. Я знаком со славой не понаслышке: видел ее в своей семье и знаю, что это очень тяжело. У отца она была оглушительной», — рассказал звездный наследник.

При этом к профессиональному мнению отца актер по-прежнему прислушивается. Лыков называет Александра Лыкова хорошим мастером и педагогом и отметил, что тот всегда готов дать ему полезный совет.

«Папа очень хороший мастер, великолепный педагог. Он бесконечно любит свою профессию и дает действительно дельные советы, которым я всегда с огромным удовольствием внимаю», — поделился артист.

Сам Матвей Лыков также успел столкнуться с повышенным вниманием зрителей. После выхода фильма «Майор Гром: Игра», где он сыграл Августа ван дер Хольта, у актера появилось большое сообщество поклонников.

Еще одной заметной работой Лыкова стала костюмная мелодрама «История его служанки», в которой он исполняет роль графа Николая Шереметьева. Первый сезон проекта получил большой зрительский успех, а 6 октября стартует продолжение. По сюжету Анна Аверина в исполнении Миланы Бру отменяет свадьбу с Николаем, после чего герой решает жениться на другой женщине — архитекторе Аполлинарии.

Актер откровенно заявил, что ему приятно видеть искренний интерес зрителей к его работам. Однако главным мотиватором для него остается не популярность, а сама профессия. Также он отметил, что работу воспринимает как способ самовыражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Александр Лыков призвал носить брелок с Чебурашкой, а не с Лабубу.

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