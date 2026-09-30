Борт с пассажирами рейса Flydubai сел в Израиле после вооруженного конфликта в кабине пилота

Фото, видео: AP/TASS; 5-tv.ru

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Самолет сопровождался истребителями.

Самолет Flydubai с пассажирами на борту, где пилот с ножом напал на второго пилота, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион. Судно сопровождали истребители Израиля. Об этом сообщило новостное агентство Reuters.

Напомним, что один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив попытался совершить теракт на высоте 10 тысяч метров: он резко ввел самолет в пике и напал на второго пилота с ножом. Тот оказал сопротивление и получил ранения. Совместными усилиями экипажу удалось обезвредить нападавшего. Капитан воздушного судна также был ранен и скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный комментарий авиаэксперта Андрея Патракова о трагической ситуации. По его словам, комбинация цифр 7500, которая является международным код возможного захвата воздушного судна, была набрана на судне не случайно. Он также добавил, что стычки между пилотами в кабине в мировой практике уже случались, но чаще всего все заканчивалось без серьезных последствий.

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