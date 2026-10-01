Самолет с политическим окрасом? Был ли инцидент с рейсом Flydubai провокацией

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PIUS KOLLER; 5-tv.ru

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В Израиле говорят о предотвращенном теракте, в Иране подозревают во всем Моссад.

Инцидент с самолетом, на борту которого находились арабы и евреи, тут же приобрел политический окрас. Учитывая непростые отношения государств в регионе, многие увидели в этом провокацию. Причем с какой именно стороны — непонятно.

В Израиле говорят о предотвращенном теракте, в Иране — подозревают Моссад, который якобы и мог все подстроить, чтобы у Нетаньяху был повод начать новую атаку. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин попытался разобраться.

На этих кадрах, предположительно, дублирующий экипаж — запасные летчики. Они находились в пассажирском салоне. И именно они обезоружили нападавшего. Пассажиры помогли его связать.

— Мы здесь охраняем пилота. На него только что напали в этом самолете. Мы взяли все под контроль. И никого не пропускаем в кабину.

Борт приземляется в аэропорту Табук Саудовской Аравии. Хвостовая часть повреждена из-за перегрузок, посадка жесткая, но в салоне аплодисменты — жизни 174-х пассажиров спасены.

Вопросов тут немало. Пилот с многолетним опытом Андрей Литвинов рассказал журналистам: перед сменой летчики общаются с психологом, в том числе и на совместимость. Неужели никто ничего не заметил?

«Все, конечно, проходят медкомиссию, все летчики всегда. Проходят психологов. Это тоже всегда. Конечно, этот случай из ряда вон выходящий», — сказал летчик 1-го класса Андрей Литвинов.

Второе, на борту далеко не всегда есть резервный экипаж, а тут был. И обезвредили нападавшего, у которого, на секундочку, всего год налета, на удивление быстро. Пока в Тель-Авиве говорят: удалось предотвратить израильское 11 сентября, в Тегеране заявляют о провокации Моссада.

«Израиль планирует совершить „фальшивую провокацию“ в регионе, например, атаку на самолеты или аэропорты, чтобы возложить ответственность за это на Иран», — говорится в сообщении иранского агентства «Фарс».

Иранское агентство «Фарс» свою статью опубликовало еще до инцидента с Boeing. Сразу после этого заявления израильского премьера накануне:

«В преддверии выборов наши враги попытаются атаковать нас. Поэтому отсюда, с базы ВВС, из „длинной руки“ Государства Израиль, я передаю вам послание: не связывайтесь с нами — ни сейчас, ни вообще», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Три дня назад Нетаньяху представил президенту Арабских Эмиратов новые разведданные Моссада, согласно которым Тегеран якобы уже возобновляет развитие ядерной программы — той самой, которая стала поводом для массированных ударов по Ирану.

«Этот визит он совершил вместе с целым рядом высокопоставленных людей из израильской власти — Моссада и Совета Безопасности», — сказал политический обозреватель Нога Тарнопольский.

В Израиле остается меньше месяца до парламентских выборов. Рейтинг оппозиции и правящей коалиции уже сравнялся. Предотвращенный теракт, защита от внешней угрозы — все это сейчас могло бы сыграть Нетаньяху на руку.

«Это в рамках предвыборной борьбы и пропаганды, которую он делает, чтобы нагнетать обстановку. И может, в этой напряженной обстановке получить большие проценты доверия от населения», — сказал Яков Кедми.

«Этот инцидент при более глубоком исследовании деталей может перерасти из инцидента в сфере авиабезопасности до политического конфликта. Целый комплекс факторов, который может повысить риски отсутствия деэскалации в арабо-израильском конфликте», — сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Биньямин Нетаньяху срочно созвал совещание по национальной безопасности. А значит, скоро станет ясно: не Boeing — та спичка, от которой вновь полыхнут Иран, Газа да и весь Ближний Восток.

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