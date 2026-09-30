В Магнитогорске проходит Всероссийский детский экологический форум

Фото, видео: 5-tv.ru

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В нем принимают участие школьники из 51 региона страны.

В Магнитогорске проходит IV Всероссийский детский экологический форум, который объединил школьников из 51 региона страны. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Форум стал площадкой для обмена опытом между юными участниками, которые представляют собственные экологические проекты и обсуждают решения в сфере сохранения природы. В рамках мероприятия региональные команды защищают разработки в различных номинациях перед экспертами.

Участниками форума стали школьники 5–11 классов, победители экологических конкурсов и олимпиад, активисты природоохранных проектов, а также педагоги, ученые, представители бизнеса и общественных организаций.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что экологическая безопасность остается одним из направлений развития страны. По его словам, Челябинская область стала подходящей площадкой для проведения форума благодаря опыту реализации экологических проектов.

«Наша задача — сохранять и бережно использовать природные ресурсы нашего государства, восстанавливать нарушенные экосистемы. Челябинская область — один из локомотивов в этом направлении», — сказал Жога.

Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева подчеркнула, что форум помогает детям с раннего возраста определяться с профессиональными интересами и развивать экологические инициативы.

«Это большая гордость для нас, большое счастье, что у нас есть своя площадка, своя традиция и место, где мы все встречаемся. Те люди, которые уже с детства сделали свой выбор и готовы сделать выбор в пользу экологических профессий», — отметила Ковалева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реализации экологических инициатив в арктических регионах России. В арктической зоне Якутии прошли масштабные уборки в рамках проекта «Чистая Арктика». Волонтеры и местные жители очистили территории в Верхоянске, Тикси, Эсе-Хайе и Батагае, собрав 235 тонн отходов. В этом году экологические мероприятия охватят 12 районов республики.

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