Лолита Милявская ищет, кому оставить свое наследство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица не хочет стареть, пока не найдет достойного кандидата.

Певица Лолита Милявская рассказала, кому она могла бы оставить наследство. Заявление звезда сделала на интервью с Юлией Меньшовой.

«Я вот уже лет пять присматриваюсь к разным рукам, которым я могла бы написать, в том числе, завещание», — отметила певица.

Напомним, что у певицы есть единственная дочь, Ева. У нее диагностирован синдром Аспергера, который является одной из форм расстройств аутистического спектра.

Ева появилась на свет в ноябре 1998 года сильно недоношенной. Из-за особенностей здоровья она долгое время жила в Болгарии с бабушкой — мамой Лолиты. Позже дочь Лолиты переехала в отдельное жилье и начала осваивать самостоятельную жизнь.

Сама звезда неоднократно рассказывала о дочери, подчеркивая, что Еве необходима пожизненная профессиональная помощь.

Именно из-за здоровья дочери Лолита беспокоится о вопросе наследства. Для нее он связан с тем, кто будет присматривать за дочерью, после того, как ее не станет.

«Поскольку у нее синдром Аспергера, и это аутичное расстройство, как принято говорить, я с ее возрастом и со своим начала понимать, что я должна себя сохранять как можно дольше в здравии, физической форме, чтобы ей максимально помочь. На 100 процентов это не адаптируется, но так, чтобы хотя бы я могла передать ее в чьи-то умные руки», — рассказала певица.

Также Лолита добавила, что эти рациональные мысли избавили ее от паранойи о старении.

"Это то, что меня застраховало от параноидальных мыслей, о том, старюсь я, не старюсь, есть у меня морщины, нету. Я пошла, подколола, и нет морщин", - отметила Милявская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую единственную вещь Лолита не отдала бывшему мужу. По словам певицы, когда она выгоняла бывшего мужа, пятого супруга Дмитрия Иванова, молодого тренера по сквошу, она выкинула все его вещи в коридор. Однако один предмет «наследства» от прошлого брака Лолита оставила до сих пор хранит в своей квартире.

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