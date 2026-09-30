Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Улучшенная формула лекарства дала начало новому поколению иммунотерапии.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую вакцину от аллергии на пыльцу «Аллергарда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину „Аллергарда“, предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии», — гласит сообщение.

«Аллергарда» представляет собой новое поколение терапевтических средств от аллергии. В отличие от традиционной иммунотерапии в этом средстве используется не цельный образец оригинального аллергена, а реструктуризированный генно-инженерный антиген. Такая вакцина действует тоньше и эффективнее.

О работе над новой формой вакцины ранее рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026. Уточнялось, что ее официально зарегистрируют в сентябре.

«Аллергарда» прошла все необходимые фазы клинических испытаний, показав высокий уровень безопасности, переносимости и пользы. Медики также определили максимально эффективную дозу — пять раз по 80 миллиграммов в осенние месяцы перед началом сезона пыления.

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