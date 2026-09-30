«Мы общаемся»: дочь Славы об отношениях с матерью после срыва
Отношения Славы и ее дочери хорошие, несмотря на возращение артистки к алкоголю
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Певице полгода удавалось воздерживаться от алкоголя.
Дочь певицы Славы Александра Морозова поддерживает хорошие отношения с матерью, несмотря на срыв знаменитости. Об этом Морозова рассказала изданию 7Дней.ru.
Полгода артистка придерживалась здорового образа жизни: отказалась от алкоголя и стала заниматься спортом. Но, спустя шесть месяцев исполнительница сорвалась и вновь вернулась к прежним пагубным привычкам.
Однако, судя по всему, такие негативные перемены не повлияли на отношения с дочерью. Кроме того, она готова оказать звездной маме поддержку во всем.
«Мы с ней общаемся, у нас хорошие отношения, а это самое главное», — заверила Морозова.
Более того, она призвала не воспринимать серьезно заявления певицы о том, что та снова начала «бухать, тусить и веселиться».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Слава считает народную артистку России Ларису Долину забытой певицей. Кроме того, всех артистов Сланевская назвала мразями.
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