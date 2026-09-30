«Я справлюсь»: Лиза Моряк намерена сбросить восемь килограммов

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Актриса верит, что сможет вернуть себе форму, которая была до беременности.

Российская актриса Лиза Моряк во время и после третьей беременности набрала 28 килограммов, восемь из которых планирует сбросить. Артистка решила носить свободные платья, скрывающие фигуру, пока не похудеет. В таком наряде она появилась и на премьере сериала «Полдень», где ответила на вопросы корреспондента 5-tv.ru.

«Я еще не пришла в форму. Если бы я пришла в форму, я бы пришла в облегающем платье и показала бы вам свои худые ноги» — шутит артистка.

Моряк не отчаивается — она занимается с диетологами и проходит реабилитацию. Актриса уверена, что со временем лишний вес уйдет. Кроме того, впереди — поездка в Италию, во время которой она будет ходить в купальнике. Это станет дополнительным стимулом поменьше есть, считает звезда сериала «Жизнь по вызову».

«Я думаю что я справлюсь с этой несложной для меня задачей. Привести себя в форму после родов — намного проще, чем воспитывать троих детей», — добавила артистка.

Ранее Лиза Моряк рассказала, почему она отказалась от грудного вскармливания.

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