Дочь-подросток экс-мэра Уфы отдала мошенникам 22 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также злоумышленники получили предметы роскоши.

Дочь бывшего главы администрации Уфы Сергея Грекова стала жертвой мошенников и передала им 22 миллиона рублей, а также предметы роскоши. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации инсайдера, помимо денежных средств, злоумышленники получили часы марок Patek Philippe и Audemars Piguet. В список похищенного также вошли 45 тысяч долларов США и 145 тысяч евро.

Сам Сергей Греков отказался комментировать ситуацию с дочерью в беседе с 5-tv.ru.

Сам Греков руководил администрацией Уфы с декабря 2020 по февраль 2022 года, затем был полпредом Башкортостана при президенте РФ.

В конце 2024 года правоохранительные органы сообщили о предотвращении покушения на Грекова. По версии следствия, заказчиком выступил предприниматель из Ишимбая Шамиль Имангулов, который, как утверждается, планировал отомстить за смерть брата. Он получил девять лет строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали использовать новую схему обмана через сообщения в мессенджерах.

Аферисты обращаются к человеку по имени, называют номер квартиры и сообщают о якобы подозрительном мужчине возле двери. Затем они отправляют ссылку на видео, которая ведет на поддельную страницу.

После этого мошенники создают видимость попытки входа в личный кабинет и предлагают обратиться на «горячую линию». Если человек не звонит сам, злоумышленники связываются с ним и пытаются убедить перевести деньги на «безопасный счет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.