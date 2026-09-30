«Таких уже не будет»: певец Наджиев рассказал, каким запомнил Соседова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Музыкальный критик и журналист скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет.

Смерть музыкального критика Сергея Соседова стала большой потерей для культуры. Об этом на похоронах журналиста в беседе с 5-tv.ru рассказал российский эстрадный певец Игорь Наджиев.

Артист отметил, что Соседов был человеком с высоким уровнем культуры и образования, сравнив его с известными представителями отечественной журналистики.

«Вот сейчас он ушел, мы теперь понимаем, какая он личность, он большой. Он стоит в списке Виталий Вульф, Глеб Скороходов. Человек, который имел высокую культуру, высокий слог, был очень образован. Таких уже не будет», — сказал Наджиев.

По словам певца, Соседов сохранял интерес к жизни и работе, а его уход стал большой потерей для близких и поклонников.

«Он ушел тогда, когда его все хотят слышать, когда интересуются его мнением, он нарасхват. <…> Он хорошо себя чувствовал. Он всегда на позитиве. Он всегда с желанием что-то делать. Потому что вы сами видели, какой он был человеком. Человек — душа. <…> Это мы должны себя пожалеть, что такого человека потеряли», — добавил артист.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, где провели операцию, однако спасти Соседова не удалось. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

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