Во время полета самолета Flydubаi был поврежден руль направления

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Joeran Steinsiek

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Израильский чиновник заявил, что крупной катастрофы удалось избежать чудом.

На фотографиях Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, видны повреждения хвостовой части — руля направления. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Boeing 737 выполнял рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. В среду утром борт был вынужден уйти на посадку в Саудовской Аравии. По данным израильских официальных лиц, причиной стал предполагаемый захват воздушного судна одним из пилотов, что привело к конфликту в кабине прямо в воздухе.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что «крупной катастрофы удалось избежать чудом». По его словам, один из пилотов, предположительно, пытался направить самолет в землю. Дополнительные члены экипажа при содействии находившихся на борту израильтян смогли обезвредить пилота и взять ситуацию под контроль.

Ранее 12-й израильский телеканал уточнял: на борту находилась дополнительная смена летчиков в гражданской одежде. Они летели как обычные пассажиры и, как утверждается, именно они вмешались в происходящее и помогли выровнять машину. Присутствие этих пилотов высокопоставленный чиновник назвал ключевым фактором.

Во время конфликта лайнер потерял около 4 тысяч метров высоты. По данным Flightradar, самолет просел примерно с 9 000 до 4 500 метров, а скорость достигала 930 км/ч. При таких перегрузках воздушное судно теоретически могло разрушиться прямо в воздухе. Кроме того, сообщается о повреждении руля направления.

Сначала борт передал сигнал 7700, означающий общую аварийную ситуацию, затем — код 7500, который применяется при угрозе незаконного вмешательства, а позже вернулся к первоначальному коду. По информации 12-го канала, связь с экипажем временно прерывалась.

Фото: Иранские СМИ

На фоне происходящего Израиль поднимал в воздух истребители ВВС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с оборонными чиновниками. Воздушное пространство Израиля временно закрывали, позже оно было открыто.

Самолет приземлился в аэропорту имени принца Султана бин Абдулазиза, также известном как аэропорт Табук. Авиакомпания подтвердила посадку. На борту находились более сотни израильских пассажиров. Flydubai направит в Саудовскую Аравию другой борт, чтобы доставить людей обратно в Тель-Авив.

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