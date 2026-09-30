Тревожный день для Flydubai: еще один самолет компании развернулся по пути в Тель-Авив
Еще один самолет Flydubai развернулся по пути в Тель-Авив
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PIUS KOLLER
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Ранее другой борт этого же перевозчика попал во внимание СМИ из-за сигналов бедствия.
Лайнер Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, развернулся в середине пути. По предварительным данным, причиной изменения маршрута стала техническая неисправность. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Речь идет о рейсе FZ1081. Сообщается, что ситуация не связана с чрезвычайным происшествием, а решение об изменении маршрута было принято из-за технических причин.
Израильские СМИ сообщили, что самолет развернулся и продолжил свой плановый полет. Обстоятельства выясняются.
Ранее другой самолет Flydubai оказался в центре внимания после передачи экипажем нескольких тревожных сигналов во время полета. Код 7700 используется при возникновении чрезвычайной ситуации на борту, а 7500 применяется при подозрении на незаконное вмешательство в работу воздушного судна.
После этого появились сообщения о возможной потере связи с экипажем и угрозе безопасности лайнера. Израильские СМИ писали, что для проверки ситуации в воздух были подняты истребители.
Появилась информация о том, что причиной сигналов бедствия стала драка между пилотами. Сообщается о том, что один из них умер от ножевых ранений.
По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение. Его коллега вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение.
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