Отмыл 186 миллионов рублей: инфоцыган Портнягин получил пять лет колонии за уклонение от налогов

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Жену блогера Екатерину приговорили к восьми годам, женщина считает такое наказание несправедливым.

Суд поставил точку в скандальном деле инфоцыгана Дмитрия Портнягина. Его вместе с женой обвинили в отмывании 186 миллионов рублей. Бизнесмен продавал свои курсы и по классической мошеннической схеме дробил бизнес, чтобы не платить налоги. Сколько лет он проведет за решеткой? Из зала суда — корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Бизнес-ментор, коуч, блогер… У Дмитрия Портнягина немало модных и звучных регалий. Но уже больше двух лет его преследует куда более простой и понятный статус — обвиняемый. По версии следствия, с 2018 по 2020 год Портнягин уклонялся от уплаты налогов и легализовал десятки миллионов рублей.

— Портнягин Дмитрий Сергеевич, 14 апреля 1988 года рождения. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «Б» частью 4 статьи 174 УК РФ.

Дмитрий Портнягин попал на скамью подсудимых вместе со своей женой Екатериной и другом детства — Алексеем Николаевым. Следствие считает, что они разделили между собой бизнес блогера. Сторона защиты с таким обвинением не согласна.

«Почему на оплаченные налоги и на легализацию ни 90 миллионов, ни 60, как пишут СМИ, а 15 миллионов на троих — ему вменяют пять лет колонии? 15 миллионов на троих! Когда на предыдущие дела на 127 миллионов дают три года условно», — сказала подсудимая Екатерина Портнягина.

Широкую известность до судебных разбирательств Дмитрию Портнягину принес проект «Трансформатор». Он запустил его осенью 2016 года. А уже через год стал одним из самых известных бизнес-блогеров России.

Портнягин рассказывал многотысячной аудитории свою историю успеха. Продавал курсы и тренинги, чтобы его зрители жили так же красиво, как их кумир. Катались на премиальных автомобилях, носили дорогую одежду и путешествовали по разным странам.

Пик популярности настиг коуча с созданием нового проекта — CLUB 500 — своего рода закрытое элитное сообщество, куда могли попасть только предприниматели с доходом более 100 миллионов рублей.

— Именно таким я видел CLUB 500 в самом начале. Вот именно таким. Большим. Энергичным. Ярким.

Портнягин, казалось, был повсюду. Его лицо пестрило на форумах, в интервью и даже на обложках книг. А в апреле 2024 года его деятельность проверила Федеральная налоговая служба.

Следователи возбудили уголовное дело и обвинили блогера в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

— Не могу пока ничего комментировать. Все попозже. Я пока должен туда зайти и узнать, по какому поводу идут следственные действия.

В момент обысков Портнягина не было ни дома, ни на своем рабочем месте. На следующий день он рассказал в соцсетях, что находится в зоне проведения СВО. И пообещал погасить все долги перед государством. А это, по версии следствия, — 124 миллиона рублей.

— Все тело налогового долга было давно закрыто. Остались только штрафы и пени. Если кто-то захотел ускорить этот процесс оплаты этого долга — без проблем.

Сотрудникам правоохранительных органов не хватило обещаний. На следующий день Портнягина задержали в Ростовской области. На допросе бизнес-блогер признался, что пользовался известной схемой дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Разделил предприятия между собой, женой — Екатериной Портнягиной и другом детства — Алексеем Николаевым. Их тоже задержали и предъявили обвинения.

Через год стало известно, что все трое выплатили налоги и таким образом полностью возместили ущерб государству. Но расследование продолжилось — уже по статье о легализации денежных средств.

Портнягин находился под домашним арестом. Позже ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. Следователи направляли дело в суд два раза. Год назад его возвращали в прокуратуру для устранения нарушений. Тем временем в арбитражном суде идет процедура банкротства Портнягина. Миллионер пытался ее обжаловать — безуспешно. Предприниматель не унывает и параллельно развивает свой бизнес — премиальные бани Siberia в Москве и Санкт-Петербурге.

— Siberia через пять лет — это устойчивый бренд, который знают не только в России, но и за рубежом.

Иронично, что пять лет, которые Портнягин отводит на развитие предприятия, совпали с тем сроком, который для него запросило гособвинение. Его жене прокуратура потребовала назначить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

В своей книге «Трансформатор 2» Дмитрий Портнягин писал: «Задаю себе вопрос: то, что я делаю, ведет меня к моей глобальной цели или нет?» Подумать над ответом на этот вопрос он сможет ближайшие пять лет — пока будет отбывать наказание в колонии. Такой приговор бизнес-коучу огласил Мещанский районный суд. А его супругу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Она отправится в колонию в 2034 году — когда их ребенку исполнится 14 лет.

Портнягина взяли под стражу в зале суда. Услышав приговор, его жена не смогла сдержать эмоций. Она считает, что несколько лет колонии — слишком несправедливое наказание как для нее, так и для ее супруга. То же самое говорят и адвокаты подсудимых.

«Мы уверены в том, что сложившийся приговор идет абсолютно вразрез даже со сложившейся судебной практикой по аналогичным делам. И даже в рамках данного дела одному из подсудимых при аналогичных обстоятельствах назначают наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а Дмитрию назначили пять лет лишения свободы реально», — сказал адвокат Дмитрия Портнягина Евгений Грицков.

В ближайшее время сторона защиты планирует обжаловать приговор. Руководить этим новым проектом Портнягин будет уже из следственного изолятора.

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