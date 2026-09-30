Церемония прощания с Сергеем Соседовым завершилась в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В траурном зале присутствовали его родные, друзья и коллеги, среди которых были Лера Кудрявцева, Александр Песков и Эдгард Запашный.

Церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым завершилась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники.

Гроб Сергея Соседова был окружен цветами, которые принесли родные и коллеги журналиста. В зале также были зажжены свечи.

Мать критика Антонина Петровна со слезами на глазах присутствовала на церемонии рядом с гробом сына. Как передавал корреспондент, 5-tv.ru 90-летнюю женщину поддерживал ее старший сын Владимир.

Среди пришедших проститься с критиком были телеведущая Лера Кудрявцева, пародист Александр Песков и дрессировщик Эдгард Запашный. Коллеги и друзья вспоминали Соседова как честного и чувствительного человека с яркой индивидуальностью и необычным характером.

После завершения церемонии и отпевания Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области, где находится могила его отца.

Музыкальный критик скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Врачи провели операцию. Однако спасти Соседова не удалось.

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