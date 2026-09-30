Пилот Flydubai мог направить борт на небоскребы Тель-Авива

Фото, видео: SOHAIL SHAHZAD/ТАСС; 5-tv.ru

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Израильские ВВС были готовы принять решение за минуты.

Один из летчиков рейса Flydubai, предположительно, мог планировать направить самолет в сторону высотных зданий в Израиле. Об этом сообщил 5-tv.ru корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, работающий в Израиле.

«Офис премьер-министра Израиля и все министры кабинета собрались утром, истребители израильской армии были в воздухе, должны были принять за минуты очень важное решение, что делать с самолетом, если он будет лететь в сторону небоскребов Тель-Авива», — рассказал он.

Как ранее сообщал 12-й израильский телеканал, на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершившего аварийную посадку в Саудовской Аравии, присутствовала дополнительная группа пилотов в штатском. По сведениям канала, вторые пилоты летели как обычные пассажиры — в рамках плановой тренировки. Именно они, как утверждается, смогли вмешаться в происходящее и помогли выровнять самолет.

Высокопоставленный чиновник Израиля в разговоре с телеканалом назвал присутствие этих пилотов на борту ключевым фактором.

Во время скандального рейса Boeing 737 буквально за секунды лишился примерно половины высоты — это следует из данных Flightradar. Самолет упал примерно с 9 000 до 4 500 метров, а скорость достигала 930 км/ч. При таких нагрузках воздушное судно теоретически могло разрушиться прямо в воздухе.

Ранее сообщалось, что борт передал сигнал 7700, а затем — код 7500, применяемый при угрозе возможного захвата. По информации 12-го израильского телеканала, связь с экипажем временно прерывалась.

Впоследствии стало известно: во время рейса из Дубая в Тель-Авив на борту произошел конфликт между членами экипажа. По предварительным данным, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты примерно 30 тысяч футов — около 9 километров.

Boeing 737 совершал рейс Дубай — Тель-Авив.

Не дойдя до Тель-Авива, самолет повернул и стал удаляться от города. Затем появилась информация, что борт может совершить посадку в аэропорту Саудовской Аравии. В итоге лайнер приземлился там. После посадки стало известно: угрозы безопасности воздушного судна не обнаружено.

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