«Оголенный нерв»: Соседов расплакался на последней встрече с Дейнегой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Перед смертью критик стал особенно чувствительным и сильно переживал даже из-за небольших событий.

Музыкальный критик Сергей Соседов был эмпатичным и проницательным человеком, который мог быстро понять собеседника. Об этом рассказала его подруга, певица и продюсер Милена Дейнега в беседе с 5-tv.ru.

По словам Дейнеги, Соседов в последнее время стал особенно чувствительным и сильно переживал даже из-за небольших событий.

«Когда я просила у него интервью, он заплакал. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже, как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный», — рассказала она.

По словам Дейнеги, несмотря на резкие высказывания, которые часто связывали с образом Соседова, за ними стояли искренность и желание говорить правду. Она отметила, что критик умел глубоко понимать людей и быстро замечать их особенности.

«Сергей был очень яркий и ранимый человек. Кто-то пишет, что он острый на язычок. Но это может только человек, который искренний, который правдивый. Несмотря на острый язычок, он настолько всегда был эмпат. Он так сопереживал людям», — рассказала Дейнега.

Подруга Соседова отметила, что они поддерживали общение с 2017 года и регулярно встречались, несмотря на занятость. По ее словам, критик всегда мог определить характер человека и давал советы, с кем стоит поддерживать общение.

«Он всегда зрил в корень людей. Он видел, кто хороший, а кто плохой. Он мне говорил: „С этим не общайся“. Ну вот такой человек был очень чувствительный, ранимый», — поделилась она.

Дейнега также вспомнила случай, когда предложила Соседову дать интервью о детстве. По ее словам, эта тема вызвала у него сильные эмоции.

«Когда я попросила у него интервью, он расплакался. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие», — рассказала она.

Она добавила, что коллеги и представители шоу-бизнеса ценили Соседова за интеллект, эрудицию и способность рассуждать на разные темы.

«Его все любили, ценили по достоинству, звали во все программы. Все восхищались его умом и интеллектом, но кто-то побаивался. Его точно будут помнить», — заключила подруга критика.

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