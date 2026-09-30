Пилот, ранивший коллегу на рейсе в Израиль, оказался гражданином Омана

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas

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В нападении мог быть политический мотив.

Пилот, который ранил коллегу на рейсе в Тель-Авив, оказался родом из Омана. Об этом заявил корреспондент издания I24 Амихай Стайн.

«Пилот, который ранил другого пилота, оказался оманского происхождения<…> До сих пор неясно, что он пытался сделать — захватить самолет и направить его в Израиль, разбить или провести атаку в стиле 11 сентября», — заявил корреспондент.

Оман и Израиль находятся в напряженных отношениях на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Правительство страны официально не признает еврейское государство. Был ли в нападении политический мотив, пока не известно.

Ранее израильский 12-й канал сообщил, что подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины, но 9 канал опроверг эту информацию, подтвердив данные I24 о том, что агрессор — гражданин Омана. Также в публикации сообщили, что капитан оказался гражданином ОАЭ.

Самолет Boeing 737 выполнял полет по маршруту Дубай — Тель-Авив. В ходе рейса экипаж передал сигнал о чрезвычайной ситуации. Позже появились кадры с обстановкой в салоне — в момент нападения среди пассажиров началась паника.

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