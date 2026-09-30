Одинокий и ранимый: Кудрявцева рассказала о последнем разговоре с Соседовым

Фото: www.globallookpress.com/Пелагия Тихонова

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Телеведущая и критик планировали встретиться лично в ближайшее время.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что запомнила музыкального критика Сергея Соседова честным, добрым, одиноким и ранимым человеком. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

Кудрявцева посетила прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым, которое проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Телеведущая рассказала о личных впечатлениях от общения с ним и их последней встрече.

«Честным, добрым, мне кажется, одиноким и невероятно таким ранимым и правильным», — сказала телеведущая.

Она также рассказала о последнем разговоре с критиком. По словам Кудрявцевой, они планировали встретиться на премьере нового сезона одного из шоу, чтобы пообщаться лично.

«Мы должны были встретиться вот буквально на днях. <...> И, собственно говоря, все договаривались там встретиться и там переговорить с ним. Вот у нас был разговор, когда мы увидимся», — рассказала Кудрявцева.

На церемонию прощания с Сергеем Соседовым пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники. После завершения мероприятия журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области, где находится могила его отца.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Врачи провели операцию, однако спасти Соседова не удалось.

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