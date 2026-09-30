Голодает по 16 часов: Николай Басков раскрыл секрет идеальной фигуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артиста и балерину Анастасию Волочкову связывает любовь к вареным яйцам.

Народный артист России Николай Басков признался, что долгое время боролся с лишним весом и только недавно смог подобрать подходящий режим питания. Об этом певец рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».

Певец отметил, что в период занятий оперой выглядел иначе, поскольку для этого направления важны особенности работы с голосом и дыханием.

«Когда я серьезно занимался оперой, я был совсем другой. Кстати, в мой день рождения, 15 октября, выйдет пластинка, которую я записывал под руководством моей великой наставницы Монсеррат Кабалье. <…> И сохранились наши с ней видеокадры, где я очень плотный. В опере, когда желудок больше, диафрагму поддерживать легче», — рассказал Басков.

Артист признался, что всегда испытывал сложности с весом и связывает это с семейной предрасположенностью.

«Я всегда боролся с весом, я же люблю поесть. У меня папа, Царство Небесное, тоже всегда боролся с весом, и у меня это генетически», — поделился певец.

Сейчас Басков придерживается режима интервального питания 8/16: восемь часов он принимает пищу, а следующие 16 часов не ест.

«Я привык, даже пою теперь на голодный желудок. Могу съесть, например, одно вареное яйцо с огурцом и сразу чувствую энергию», — рассказал артист.

По словам певца, такой режим помогает ему выдерживать напряженный график. При этом Басков отметил, что сейчас ест значительно меньше и уже не может употреблять большие порции.

Также артист рассказал об изменениях в уходе за внешностью. По его словам, в молодости он пробовал различные процедуры, включая филлеры и ботокс, но позже отказался от них.

«Понял, что это все потом выходит боком. Первый раз, когда я пришел к своему косметологу, она мне сказала: „Иди на УЗИ лица.“ Я принес ей результаты, и она два года мне выводила всю эту гадость, которую я себе наделал», — признался певец.

Сейчас Басков делает только массаж и использует косметические средства. От аппаратных процедур он также отказался.

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