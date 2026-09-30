Есть подводные камни: как низкий платеж у застройщика может обернуться переплатой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Акции нередко несут риски для покупателей.

Акции застройщиков с рассрочкой или отсутствием первоначального взноса могут скрывать дополнительные расходы и риски для покупателей. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии «ТОП-100» рассказала риелтор Юлия Юсова.

По словам эксперта, такие предложения позволяют некоторым покупателям приобрести жилье, однако перед заключением сделки важно внимательно изучить условия.

«Я вообще считаю, что рассрочки и все вот эти продукты — это, скажем так, подарок от застройщиков для того, чтобы люди все-таки имели возможность приобрести недвижимость. Есть, конечно же, подводные камни. Увеличение стоимости квартиры ориентировочно где-то от 10 до 20%», — пояснила Юсова.

Риелтор отметила, что подобные варианты могут быть выгоднее для тех, кто покупает жилье для собственного проживания на длительный срок. При инвестиционной покупке, по ее словам, переплата может снизить потенциальную выгоду при дальнейшей продаже.

Отдельно специалист предупредила о рисках ипотеки без первоначального взноса. По ее словам, покупателю необходимо учитывать условия банков и возможные ограничения.

«Я не люблю, например, ипотеку без первоначального взноса, потому что нужно понимать, что первоначальный взнос им все равно по-любому нужен, и это либо потребительский кредит, либо первоначальный взнос от застройщика», — рассказала эксперт.

Юсова подчеркнула, что перед оформлением рассрочки или кредита необходимо заранее просчитать финансовый план как минимум на несколько лет.

«В первый год или два у вас может быть платеж 20 тысяч рублей, но через два года он у вас будет 120. И нужно понимать, если это рассрочка, может быть, вы продаете квартиру какую-то в течение года-двух, и у вас будет эта сумма денег для того, чтобы погасить рассрочку», — пояснила она.

По словам риелтора, главная ошибка покупателей — ориентироваться только на небольшой первоначальный платеж или низкий ежемесячный взнос, не учитывая будущую нагрузку. В таких случаях, отметила эксперт, возможны сложности с выполнением обязательств и расторжение договора с застройщиком.

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