Смерть на ужин: какие ошибки при приготовлении еды опасны для здоровья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые привычные действия на кухне могут повысить риск попадания бактерий в продукты.

Приготовление пищи кажется привычным процессом, который многие выполняют каждый день почти автоматически. Однако некоторые ошибки на кухне могут повлиять на качество продуктов и повысить риск проблем со здоровьем.

Неправильное хранение еды, недостаточная термическая обработка или использование одних и тех же предметов для разных продуктов — распространенные привычки, которые часто остаются без внимания. Из-за них в готовых блюдах могут появляться нежелательные бактерии. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Мыть мясо перед готовкой

Одна из распространенных кухонных привычек — промывать сырое мясо перед приготовлением. Многие делают это, считая, что так можно удалить загрязнения.

Однако во время мытья бактерии с поверхности продукта могут вместе с каплями воды попасть на раковину, столешницу, посуду и другие продукты рядом. При этом обычная вода не уничтожает опасные микроорганизмы.

Безопаснее тщательно готовить мясо при необходимой температуре и соблюдать чистоту рабочих поверхностей.

Использовать одну доску для всех продуктов

Нередко на кухне есть одна разделочная доска, которую используют для овощей, мяса, рыбы и готовых продуктов.

Такая привычка может привести к перекрестному загрязнению: микроорганизмы из сырых продуктов могут попасть на еду, которая уже не будет подвергаться дополнительной обработке.

Для разных категорий продуктов лучше использовать отдельные доски или тщательно очищать поверхность после каждого использования.

Пробовать сырое тесто

Многие любят попробовать тесто перед выпечкой, особенно если речь идет о домашних десертах. Однако сырые ингредиенты могут представлять риск.

В муке могут сохраняться микроорганизмы, а сырые яйца иногда могут быть источником бактерий. Во время выпекания высокая температура помогает сделать продукт безопаснее, но до этого момента тесто остается необработанным.

Неправильно размораживать продукты

Оставлять мясо, рыбу или птицу размораживаться при комнатной температуре — еще одна распространенная ошибка.

Когда поверхность продукта долго находится в тепле, на ней могут активно размножаться микроорганизмы, даже если внутри продукт остается холодным.

Более безопасный вариант — размораживать продукты в холодильнике или использовать специальные режимы разморозки.

Хранить готовую еду слишком долго

Иногда приготовленные блюда остаются в холодильнике на несколько дней, а срок хранения определяется только по внешнему виду и запаху.

Однако некоторые микроорганизмы могут развиваться без заметных изменений продукта. Особенно важно внимательно относиться к блюдам с мясом, рыбой, яйцами и молочными ингредиентами.

Лучше заранее планировать количество приготовленной еды и соблюдать условия хранения.

Нагревать масло до появления дыма

При жарке многие ориентируются на момент, когда масло начинает сильно нагреваться и дымиться. Но перегрев может изменить свойства жиров и привести к появлению нежелательных соединений.

Чтобы сохранить качество блюда, важно выбирать подходящий температурный режим и не использовать масло повторно после многократного нагревания.

Забывать мыть руки во время готовки

Даже аккуратная работа с продуктами не исключает риска, если забывать о гигиене рук.

Во время приготовления человек часто переключается между разными действиями: берет упаковки, телефон, посуду, продукты. На поверхности рук могут оставаться микроорганизмы, которые затем попадают в еду.

Мыть руки до начала готовки и после контакта с сырыми продуктами — одна из самых простых привычек, которая помогает сделать питание безопаснее.

Использовать просроченные продукты «по запаху»

Иногда люди считают, что продукт можно есть, если он выглядит нормально и не имеет неприятного запаха. Но внешний вид не всегда позволяет определить безопасность еды.

Особенно осторожно стоит относиться к скоропортящимся продуктам: мясу, рыбе, молочным изделиям и готовым блюдам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.