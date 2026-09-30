Маленькая новая или готовая для жизни: какое жилье взять за восемь миллионов рублей
Риелтор Юсова: При бюджете в восемь миллионов рублей лучше купить квартиру на вторичном рынке
Фото, видео: © РИА Новости/Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru
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Один и тот же бюджет дает покупателю разные возможности в зависимости от города и цели приобретения недвижимости.
При бюджете в восемь миллионов рублей покупателям стоит выбирать между небольшой квартирой в новостройке и объектом на вторичном рынке. Об этом рассказала риелтор Юлия Юсова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии «ТОП-100».
По словам эксперта, в первую очередь необходимо определить цель покупки — собственное проживание или инвестиция. Для жизни за такую сумму, по ее мнению, чаще стоит рассматривать вторичный рынок: там можно найти жилье, куда уже можно заселиться, пусть и дальше от центра.
«Я бы обратила внимание больше на вторичный фонд, потому что можно за эти деньги найти что-то подходящее, может быть, подальше от центра города, но в котором уже можно проживать», — пояснила Юсова.
В новостройках за восемь миллионов рублей покупателям доступны в основном небольшие студии на старте продаж. В Москве такой бюджет позволяет рассматривать ограниченное количество вариантов, а в Санкт-Петербурге можно найти студии в городской черте, в некоторых случаях — рядом с метро. Также эксперт отметила, что возможна покупка апартаментов для проживания.
При этом Юсова не рекомендует приобретать долю в квартире без особых обстоятельств. По ее словам, такие объекты чаще всего обладают низкой ликвидностью и могут возникнуть сложности при дальнейшем распоряжении недвижимостью.
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