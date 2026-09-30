Фото, видео: 5-tv.ru

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Близкие и коллеги отдали дань уважения знаменитому критику.

Умершего музыкального критика Сергея Соседова проводили в последний путь под аплодисменты, передает корреспондент 5-tv.ru.

Родные и близкие Соседова аплодировали журналисту в знак уважения и признания его заслуг. За свою жизнь критик, умерший в возрасте 58 лет, стал одним из признанных экспертов в музыкальной журналистике.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он ударился головой при падении с лестницы в отеле. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму — нейрохирурги провели трехчасовую операцию, но спасти жизнь пострадавшего, увы, не удалось. По результатам экспертизы, смерть наступила из-за перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга.

Могила Соседова находится в семейном захоронении — там же похоронен его отец Василий Матвеевич, который ушел из жизни 17 лет назад — в 2009 году. Символично, что критик умер в день рождения родителя.

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