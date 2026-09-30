Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Проститься с критиком пришли звезды и близкие.

Могила музыкального критика Сергея Соседова утопает в цветах от близких и поклонников. Кадры публикует 5-tv.ru.

Церемония прошла на семейном захоронении на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Проститься с Соседовым пришли звезды шоу-бизнеса, музыканты, а также самые близкие и родные люди. Среди них были телеведущая Лера Кудрявцева, пародист Александр Песков, дрессировщик Эдгар Запашный и другие представители российского телевидения и шоу-бизнеса.

Мать Соседова, 90-летняя Антонина Петровна, также присутствовала на церемонии прощания. На кладбище ей стало плохо в момент, когда гроб сына начали закапывать. Медики оказали ей первую помощь и стабилизировали состояние. Позднее женщина смогла самостоятельно дойти до могилы.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы работать в жюри на конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Произошедшее было квалифицировано как несчастный случай.

Позднее стали известны подробности. По словам организатора конкурса Виктора Беззубова, камеры наблюдения зафиксировали момент падения. Рядом с журналистом никого не было.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что падение привело к перелому основания черепа, кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Символично, что еще в январе 2025 года журналист рассуждал о желаемом уходе из жизни. В опубликованном фрагменте интервью Соседов поделился своими соображениями о том, что лучше всего умереть во сне, без боли. Также он признавался, что не знает, заслужил ли «легкую смерть», а решение о кончине каждого человека, и его в том числе, находится только во власти Бога.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Журналистикой он начал заниматься еще в конце 1980-х, а в 1996 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газетах и журналах, писал о музыке, кино и театре.

Широкую известность Соседову принесло участие в программе «Акулы пера» на. Позднее он стал востребованным музыкальным экспертом и членом жюри телевизионных проектов, в том числе «Х-Фактора» и «Суперстара!».

С 2021 по 2023 год Соседов был ведущим ток-шоу «За гранью» на НТВ. В последние годы он продолжал работать на телевидении как музыкальный критик и эксперт. Незадолго до смерти Соседов участвовал в съемках нового сезона «ВИА Суперстар!» и должен был войти в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Критик ударился головой при падении с лестницы в отеле. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму — медики провели трехчасовую операцию, но спасти жизнь мужчины не удалось.

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