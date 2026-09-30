Противник не может двигаться: российские бойцы на СВО создают невыносимые условия для ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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ВС РФ бьют по военной логистике, уничтожают роботов и беспилотники.

К событиям ближе к линии соприкосновения — в районе Константиновки и Дружковки. Для противника там становится опасным практически любое перемещение.

Российские операторы разыскивают пункты управления беспилотниками, антенны и ретрансляторы, а также наземных роботов, которые доставляют ВСУ боеприпасы и провизию. Как выглядит такая работа на одном из самых сложных участков фронта — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Едем поближе к линии фронта, видим последствия удара по гражданскому автомобилю. Украинские боевики не делают различий между мирными и военными. Возможно, оттого, что положение ВСУ на некоторых участках фронта отчаянное. В окрестностях Константиновки и Дружковки враги цепляются за каждый окоп и каждый дом.

Они располагаются в плотной сельской застройке. В свою очередь наши создали для них в этом месте невыносимые условия.

Прикинулся кустом, но неудачно. Российский дрон нашел и уничтожил боевика ВСУ.

А вот — удар по военной логистике. Провизию на передовую давно поставляют роботы. Их уничтожают десятками. Все эти кадры сняли операторы БПЛА группировки войск «Юг».

«Много интересных было целей. Предотвращение прохода групп диверсионных противника по самоходным артиллерийским установкам было много работы», — сказал военнослужащий 83-го отдельного полка беспилотных систем ВС РФ с позывным «Дельфин».

Дружковка — небольшой город на пути из Константиновки в Краматорск. Противник пытается насыщать его личным составом. И почти каждая такая вылазка пресекается.

«Был такой день — было наступление противника, я работать начал в четыре утра, и закончил в восемь вечера. Было почти сорок вылетов», — сказал «Дельфин».

Уничтожается все, что имеет хоть малейшее отношение к военным. Маленькая коробка на крыше дома — ретранслятор для беспилотников. По сути, делается все, чтобы пребывание противника в Дружковке было невозможным.

И основной инструмент этой борьбы дроны, управляемые операторами на расстоянии в десятки километров. Новые технологии боя сейчас решают судьбу всей Краматорской агломерации.

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