Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Проводить музыкального критика в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

В Москве началась церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым. Проститься с ним пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

После завершения церемонии Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области. Там же находится могила его отца.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что мать критика намеревалась оформить подзахоронение. При подготовке документов возникли сложности: семья не могла найти свидетельство о рождении Соседова, необходимое для оформления бумаг. Позднее вопрос удалось урегулировать.

Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Музыкальный критик приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Врачи провели операцию, однако спасти Соседова не удалось.

Тело Соседова доставили в Москву вечером 28 сентября.

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