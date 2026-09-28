«Новая любовь»: Гагарина поделилась кадрами с тренировки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Instagram*/ gagara1987; 5-tv.ru

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Кроме того, певица продемонстрировала подтянутую фигуру.

Певица Полина Гагарина похвасталась новым спортивным инвентарем. Кадры с тренировки она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Моя новая любовь — гиря», — подписала видео артистка.

Она уточнила, что вес ее этого приобретения что равен шести килограммам. Кроме самой гири, Гагарина показала несколько упражнений с ней: приседания, подъемы веса на согнутых локтях перед собой и из-за спины, а также подъем и опускание гири одной рукой.

На тренировке певица была в коротком спортивном топе и легинсах выше колен. Это позволило подписчикам рассмотреть подтянутую фигуру артистки, в том числе и рельефный пресс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Виктория Боня похвасталась хорошей фигурой. Интернет-знаменитость призналась, что из-за травмы ноги врачи запретили ей временно заниматься спортом. В итоге она запустила себя. Однако Бони удалось быстро вернуться в прежнюю форму.

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