Тело музыкального критика Сергея Соседова отправили в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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В столичном аэропорту его будут встречать сотрудники ритуальной компании.

Из Якутии в Москву отправили тело скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова. Об этом РИА Новости сообщил организатор конкурса, в котором журналист принимал участие, Виктор Беззубов.

«Сергей Васильевич уже в Новосибирске», — сказал он.

По словам Виктора Беззубова, тело критика доставят в Москву в 21:30. В столичном аэропорту его будут встречать сотрудники ритуальной компании. Похоронить Соседова должны в Москве. Дата гражданской панихиды пока неизвестна.

На прошлой неделе, 23 сентября, близкие друзья Сергея Соседова сообщили, что тот скоропостижно скончался после падения с лестницы в отеле в Нерюнгри. Критик приехал туда, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026».

По результатам экспертизы, смерть наступила из-за перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга. Соседову было 58 лет.

Ранее на федеральном канале раскрыли судьбу шоу с участием скончавшегося музыкального критика. Выпуски пустят в эфир без изменений. Создатели программы решили сохранить все сцены с участием Соседова, включая его эмоциональные и спорные моменты.

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