Российский корабль «Перекоп» покинул Сейшелы после делового визита

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Участники похода доставили в республику гуманитарные грузы.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил деловой заход на Сейшельские острова и покинул порт Виктория. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что во время пребывания в республике российские моряки побывали у места захоронения старшего судового врача Александра Крупенина. Память соотечественника они почтили возложением венков и цветов.

Одним из главных событий делового захода стало посещение судна вице-президентом африканской страны Себастиеном Пиллэем. Он принял участие в церемонии передачи гуманитарного груза, доставленного жителям Сейшел. В его составе – медикаменты, книги и продукты, пояснили в министерстве.

В мероприятии также участвовали замглавкома Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Воробьев, российский посол Кирилл Соколов-Щербачев и командующий Силами обороны Сейшел генерал-майор Майкл Розетт. Для них также организовали экскурсию по кораблю.

Заход в республику стал вторым для российского корабля за этот год. «Перекоп» начал свой штурманский поход в начале июля и планирует его завершить в середине декабря. За это время ему предстоит пройти около 30 тысяч миль через четыре океана.

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