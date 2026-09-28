Фото, видео: Reuters/Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Вадефуль заявил, что Берлин не хочет отдавать Вашингтону право единолично вести диалог с Москвой.

В Европе бурно обсуждают встречу глав МИД России и Германии на полях Ген-ассамблеи ООН. Сергей Лавров впервые провел переговоры со своим нынешним коллегой. И запросили это встречу именно немцы. При этом риторика властей ФРГ в адрес нашей страны с каждым днем все жестче. Почему именно сейчас они решили пойти на контакт, выяснил обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

В репортаже о переговорах глав России и Германии общенациональный общественный телеканал ЦДФ вынужден цитировать вопрос обозревателя «Известий».

Наш Николай Иванов первым поинтересовался у министра ФРГ, в чем был смысл встречи? Ни один немецкий «шрайбикус» этого не сделал. Уровень их журналистики стремительно догоняет уровень их дипломатии. Хотя, спустя время Вадефуль все-таки ответил на главный вопрос — «варум?»

«Многие коллеги просили меня, советовали вновь начать разговаривать напрямую. Я не хочу, чтобы мы, европейцы, полностью уступили американцам право вести диалог с Россией», — заявил Вадефуль.

Да, это от души. Глава немецкой дипломатии открыто признается, что «все побежали, и он побежал». Чтобы не оказаться в конце очереди тех, кто возобновляет отношения с Россией.

«Целью этой встречи и была сама встреча. То, что американцы ведут активный диалог с русскими, вынуждает европейцев самим садиться за стол переговоров», — говорит корреспондент ZDF в Нью-Йорке Андреас Кюнаст.

Да, европейцы хотят. Но не могут ничего сказать по существу. И мировая пресса так и не выжала из этой новости особых смыслов.

Bloomberg просто констатирует, что встречались, Politico — что встретились в условиях напряженности. CNN отмечает, что встретились впервые за долгое время. И только немецкий Die Zeit замечает: немцы попытались поднять ставки. Глава германского МИД пришел в гости слишком неожиданно, даже формат на ходу утверждался.

Вадефуль, кстати, сразу заметил, что перед ним положили российский доклад о событиях в Буче «Наследники Геббельса» и поспешил прикрыть его листом бумаги. И именно этот жест запомнился. На самих переговорах, рассказал потом Сергей Лавров, его коллега читал по бумажке уже известные тезисы.

«Такой был подтекст, что вот я пришел к вам, снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что я сделал такой жест доброй воли, уступки, уступки совершайте ради того, что на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры шли без проблем», — рассказал Сергей Лавров.

То есть, немцы пришли просить. Но просили без уважения. И без всякого понимания, как вести переговоры. Европа скоро столкнется с нехваткой зерна. От России тут зависит многое. И не только в продуктовой сфере. Нехватка энергии уже замедлила темп развития немецкой промышленности Дальше, если ничего не делать, станет только хуже. Но, видимо, мыслить стратегически их элиты разучились. И тактика примитивная: поговорить с Россией ни о чем и попытаться представить это внутри страны как важную политическую победу.

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