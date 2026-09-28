Трамп предложил Си Цзиньпину купить американское оружие

Фото: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Инициатива прозвучала во время визита китайского лидера в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином советовал Пекину подумать о приобретении американского вооружения. Об этом в интервью Fox News рассказал посол США в Китае Дэвид Пердью.

По словам дипломата, глава Белого дома в ходе общения с китайским лидером отмечал масштабы оружейного экспорта страны. Затем Трамп напрямую спросил у Си Цзиньпина о готовности закупать вооружение.

«Президент Трамп продолжает говорить: „Мы продаем оружие другим людям по всему миру“. В какой-то момент он даже спросил Си Цзиньпина, не хочет ли тот тоже что-нибудь купить», — сказал посол.

При этом Пердью не сообщил, какую реакцию вызвало предложение американского лидера у председателя КНР.

Трамп и Си Цзиньпин встретились в Вашингтоне в рамках первого за 11 лет государственного визита китайского лидера в США. Руководители двух стран обсуждали экономическое сотрудничество, развитие искусственного интеллекта, а также международную обстановку, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам визита китайской делегации Вашингтон и Пекин договорились о продлении торгового перемирия до 10 января следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление ирано-американских переговоров и подписание двустороннего соглашения по спорным вопросам.

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